بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لترتفع حصيلة الوفيات إلى 888 حالة

أعلنت بنغلاديش عن تسجيل 42 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 888 حالة.

وأفادت وزارة الخدمات الصحية في بيان، بتسجيل ألفين و743 إصابة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفًا و769 حالة.

وسجلت البلاد حتى اليوم 13.903 حالات شفاء.