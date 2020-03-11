إجراء احترازي .. إغلاق مهرجانات الربيع بحجوزات السيارات بمكة

تشهد كثافة بشرية وتعد متنزهاً للأسر والعائلات .. للتصدّي لـ "كورونا"

أغلقت الجهات المختصة بمكة المكرّمة، مهرجانات الربيع الواقعة بحجوزات السيارات بمكة المكرّمة، كإجراءٍ احترازي صحي لسلامة مرتاديها.

وتقرر إيقاف العمل بالمهرجانات داخل حجوزات السيارات بمكة المكرّمة، وهي: حجز السيارات بالشرائع والزايدي والنوّارية؛ نظراً لما تشهده من كثافة بشرية، فضلاً عن انتهاء فترة العقود، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك توافقاً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من "الصحة".

وتشهد حجوزات السيارات بمكة المكرّمة وهي: حجز السيارات بالشرائع والزايدي والنوّارية كثافة بشرية وتعد متنزهاً للأسر والعائلات، وقد تكون بيئة خصبة لانتشار العدوى، بما في ذلك فيروس "كورونا" المستجد.

واعتبر عدد من المواطنين إغلاق الحجوزات التي يرتادها المتنزهون هو من باب التدابير الاحترازية، للتصدّي لفيروس "كورونا" المستجد، خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمهراً كثيفاً للحشود البشرية.