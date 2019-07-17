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اشتبه بهما أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه ظهر اليوم

"شرطة مكة": التحقق من حقيبتين بجوار محل تجاري بحي البلد.. اتضح أنهما لا تشكلان خطرًا

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحال التجارية.



وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتان، ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة، والله ولي التوفيق.