الباحة.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تتواصل حتى 7 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل 5 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية الباحة

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15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442 11:42 AM

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل 5 محافظات

الباحة.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تتواصل حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

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المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية الباحة

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