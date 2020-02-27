"القصبي" يجتمع بمسؤولي الإعلام وموظفي التواصل الحكومي ومكتب تحقيق الرؤية

مغردون استعادوا حديثه حول ضرورة وجود رؤية للارتقاء بصناعة الإعلام السعودي

استعاد مغردون وإعلاميون حديث الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، في منتدى الإعلام السعودي الذي عُقد في شهر ديسمبر الماضي تحت عنوان "صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات"، وطالب من خلاله بوضع رؤية إعلامية للرقي والرفع بصناعة الإعلام.. مؤكدا أن الإعلام صناعة وفن، ومتسائلاً: أين سيكون إعلامنا السعودي في 2030.

وتفصيلاً، قال الوزير القصبي في حينها: "والدي -رحمه الله- كان أول سعودي حصل على ماجستير صحافة في السعودية خلال الأربعينيات. كان دائمًا يقول إن (الإعلام مثل الملح في الطعام)".

وأضاف: "للأسف، لم ننجح في تسويق قصتنا خارجيًّا. لم ننجح في تسويق حقيقتنا خارجيًّا". مشيرًا إلى أن القانون الأول في التسويق "لا يوجد عمل فاشل أو سيئ، يوجد تسويق فاشل".

وأضاف الدكتور القصبي: "لا بد أن نضع رؤية إعلامية. المفروض أن نعمل رؤية إعلامية: أين سيكون إعلامنا السعودي في 2030؟ وما هي تطلعاتنا؟ وكيف نرفع ونرتقي بصناعة الإعلام؟ لأن الإعلام صناعة وفن. كيف نسوِّق قصتنا الإعلامية داخليًّا وخارجيًّا. وأنا اعتبروني جزءًا من الفريق الإعلامي، ومن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع".

وكان الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف‏، ‫في أول يوم عمل بعد صدور الأمر الملكي بتكليفه قد اجتمع أمس الأربعاء بمسؤولي وزارة الإعلام، والتقى موظفي مركز التواصل الحكومي ومكتب تحقيق الرؤية، واستمع إلى مقترحاتهم، واستعرض معهم سير العمل بالقطاعات والهيئات المختلفة.