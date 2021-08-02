الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين شرق تعز.. ويكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة

تركز في جبهة الكريفات وشهد مواجهات عنيفة

صد الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، لمليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في شرق مدينة تعز.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني، والمليشيا الحوثية شرقي مدينة تعز، تكبدت خلالها المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبيّن المصدر أن المواجهات تركزت في جبهة الكريفات؛ إثر هجوم شنّته عناصر المليشيا، وتمكن جنود الجيش الوطن من صده.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

0

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 07:37 PM

تركز في جبهة الكريفات وشهد مواجهات عنيفة

الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين شرق تعز.. ويكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 415

صد الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، لمليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في شرق مدينة تعز.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني، والمليشيا الحوثية شرقي مدينة تعز، تكبدت خلالها المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبيّن المصدر أن المواجهات تركزت في جبهة الكريفات؛ إثر هجوم شنّته عناصر المليشيا، وتمكن جنود الجيش الوطن من صده.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021