الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين شرق تعز.. ويكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة

تركز في جبهة الكريفات وشهد مواجهات عنيفة

صد الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، لمليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في شرق مدينة تعز.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني، والمليشيا الحوثية شرقي مدينة تعز، تكبدت خلالها المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبيّن المصدر أن المواجهات تركزت في جبهة الكريفات؛ إثر هجوم شنّته عناصر المليشيا، وتمكن جنود الجيش الوطن من صده.