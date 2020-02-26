قبل ساعات من انطلاقها.. إثيوبيا تؤجل الجولة الأخيرة لمحادثات سد النهضة

لم يصدر تعليق من مصر والسودان

طالبت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بتأجيل ما كان يُتوقع أن تكون الجولة الأخيرة، من المحادثات المتعلقة بسدّ النهضة، الذي تشيده على النيل الأزرق لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ مما يرجئ حلاً محتملاً للنزاع الذي أشعل أزمة دبلوماسية منذ سنوات.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء بزونه تولشا، قوله: "طلبنا لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور"، دون الخوض في تفاصيل.

ولم يصدر تعليق من مصر والسودان.

وكان من المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان، غداً وبعد غد في واشنطن، واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات مع وزراء من القوى الثلاث المعنية والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية على مدى سنوات.

وأعلنت الدول الثلاث بعد محادثات الشهر الماضي، الاتفاق على جدول لملء خزان السد على مراحل، وعلى آليات لضبط ملئه وتشغيله خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، لكنها ذكرت في بيان أنه لا يزال يتعين عليها وضع اللمسات النهائية، بخصوص عدة نواحٍ تتعلق بالسد، بما في ذلك سلامته وأحكام فض المنازعات.