لوشيسكو : هدف الاتحاد أخّر حسم المواجهة .. واستمتعت بالمباراة

أعرب مدرب فريق الهلال الروماني لوشيسكو رازفان أن الفريق يسير بشكل مميز من بداية الموسم.

وعن المباراة أمام الاتحاد قال: "استمتعت بنصف الساعة الأول من المباراة وكنا قادرين على حسم المباراة إلا أن عودة الاتحاد أعطتهم دافعًا حتى استطعنا تسجيل الهدف الثالث".

وأضاف: ‏ركزنا على أظهرة الاتحاد لإجهاد لاعبي الاتحاد، بتغيير وجهة الكرة، كما تمكنا من الوصول لمرمى الاتحاد من العمق والأهم الثبات على رتم الانتصارات.

وختم لوشيسكو بالحديث عن كويلار قائلاً: "يقدم أداءً مميزًا، هي كرة قدم ربما لا تظهر بالرتم نفسه دائمًا، أمامنا ضغط مباريات ونحتاج إلى الجميع، فلاعبو المحور لدينا لكل واحد منهم خصائص مختلفة".