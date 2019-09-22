لوشيسكو : هدف الاتحاد أخّر حسم المواجهة .. واستمتعت بالمباراة

أعرب مدرب فريق الهلال الروماني لوشيسكو رازفان أن الفريق يسير بشكل مميز من بداية الموسم.
وعن المباراة أمام الاتحاد قال: "استمتعت بنصف الساعة الأول من المباراة وكنا قادرين على حسم المباراة إلا أن عودة الاتحاد أعطتهم دافعًا حتى استطعنا تسجيل الهدف الثالث".
وأضاف: ركزنا على أظهرة الاتحاد لإجهاد لاعبي الاتحاد، بتغيير وجهة الكرة، كما تمكنا من الوصول لمرمى الاتحاد من العمق والأهم الثبات على رتم الانتصارات.
وختم لوشيسكو بالحديث عن كويلار قائلاً: "يقدم أداءً مميزًا، هي كرة قدم ربما لا تظهر بالرتم نفسه دائمًا، أمامنا ضغط مباريات ونحتاج إلى الجميع، فلاعبو المحور لدينا لكل واحد منهم خصائص مختلفة".
أعرب مدرب فريق الهلال الروماني لوشيسكو رازفان أن الفريق يسير بشكل مميز من بداية الموسم.
وعن المباراة أمام الاتحاد قال: "استمتعت بنصف الساعة الأول من المباراة وكنا قادرين على حسم المباراة إلا أن عودة الاتحاد أعطتهم دافعًا حتى استطعنا تسجيل الهدف الثالث".
وأضاف: ركزنا على أظهرة الاتحاد لإجهاد لاعبي الاتحاد، بتغيير وجهة الكرة، كما تمكنا من الوصول لمرمى الاتحاد من العمق والأهم الثبات على رتم الانتصارات.
وختم لوشيسكو بالحديث عن كويلار قائلاً: "يقدم أداءً مميزًا، هي كرة قدم ربما لا تظهر بالرتم نفسه دائمًا، أمامنا ضغط مباريات ونحتاج إلى الجميع، فلاعبو المحور لدينا لكل واحد منهم خصائص مختلفة".