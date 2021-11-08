مدير إسكان جازان: دعم خادم الحرمين للإسكان يؤكد حرصه على رفاهية المواطن

رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للملك "سلمان" بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة

أكد مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، أن ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مناسبة سعيدة يفخر ويعتز بها كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن الغالي، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

وقال "السهيمي": تأتي الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لنتذكر معها ما ننعم به من النعم الكثيرة التي من بها المولى -عزّ وجلّ- علينا في بلادنا الغالية وفي مقدمتها ما منّ به تعالى علينا من قيادة حكيمة ومسددة تسعى لكل ما فيه خدمة الدين والشعب وراحته ورقي الوطن والمواطن وتمضي بسياسة حكيمة ونهج قويم قاده مؤسس هذه البلاد العزيزة وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه البررة حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وثمّن الدعم الكبير الذي حظي به قطاع الإسكان من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في السنوات الماضية، وساعده الأيمن سمو ولي العهد، وحرصهما على تمكين جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة من تملك المنازل، وهو الأمر الذي دفع بقطاع الإسكان إلى النجاح في تنفيذ برامجها وخططها في وقت وجيز، وتحقيق نتائج كبيرة تجاوزت ما كان مخطط له، ومازال العمل مستمراً لتنفيذ توجيهات الملك سلمان، حيث يؤكد باستمرار ضرورة العمل على ما فيه رفاهية واستقرار المواطن.

ولفت "السهيمي"، إلى أن "الإسكان" أطلقت العديد من البرامج والتنظيمات التي تصب في خدمة المواطن وتتماشى مع أهداف "برنامج الإسكان" الذي يأتي من بين برامج "رؤية المملكة 2030" كما أطلقت الوزارة العديد من البرامج والمشاريع التنموية العملاقة التي بدأت تتجسد على أرض الواقع ودشّنها خادم الحرمين الشريفين، في زياراته لعدد من المناطق، كما حرصت الوزارة على طرح المزيد من الخيارات والتسهيلات المتنوعة ضمن برنامج "سكني".

ودعا الله -سبحانه- أن يمن على هذا الوطن الغالي بالمزيد من التقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادته الرشيدة، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء ويحفظ ولاة الأمر، ويحمي الوطن العزيز من كل مكروه.