شاهد.. مدير "تعليم نجران" يقف على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني ميدانيًّا

أكد أن الجولات على المدارس ستتواصل لمتابعة الانضباط وقال: "بداية قوية"

وقف مدير عام تعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، صباح اليوم الأحد، ميدانيًّا على عدد من المدارس لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال أكثر من ٩٧ ألف طالب وطالبة وانتظام العملية التعليمية؛ وذلك مع أول أيام انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي ١٤٤٠- ١٤٤١هـ.

وأكد أن تعليم نجران قد استعد مبكرًا لانطلاقة الفصل الثاني من خلال ترحيل جميع المقررات الدراسية مبكرًا، وكذلك وضع الخطط والزيارات الإشرافية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وأشاد "العتيبي" بالبداية الجادة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ١٤٤٠- ١٤٤١هـ؛ وهو ما لمسه في جولته على المدارس وقال: "لا شك أن هذه البداية القوية تأتي لاستعدادات المدارس المبكرة لاستقبال الطلاب، وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم، وتوفير كل الخدمات الأساسية، وكذلك متابعة كل الإدارات وقادة وقائدات المدارس، واهتمام أولياء أمور الطلاب والطالبات".

وسأل الله أن يكون هذا العام الدراسي إيجابيًّا من خلال رفع طاقات الطلبة وتزويدهم بكل المهارات والمعارف التي يحتاجونها؛ مؤكدًا أن الجولات الميدانية على المدارس سوف تتواصل من قِبَل قيادات التعليم وكذلك المشرفين والمشرفات لمتابعة سير العملية التعليمية.