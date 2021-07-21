إغلاق مسلخين مخالفين بـ"شفا الطائف" لتهاونهما في تطبيق الاشتراطات الصحية

تمثلت في سوء النظافة وترك الدماء دون تنظيفها في موقع الذبح

أغلقت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"- وعن طريق بلدية الشفا الفرعية، مسلخين مخالفيْن؛ لتهاونهما في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وتمثلت المخالفات فيما تم رصده بسوء النظافة، وترك الدماء دون تنظيفها في موقع الذبح، وانبعاث الروائح؛ بخلاف عدم تطبيق المسلخين للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ضمن الجولات الرقابية خلال أيام العيد.

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21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 11:13 AM

تمثلت في سوء النظافة وترك الدماء دون تنظيفها في موقع الذبح

إغلاق مسلخين مخالفين بـ"شفا الطائف" لتهاونهما في تطبيق الاشتراطات الصحية

فهد العتيبي

الطائف

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أغلقت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"- وعن طريق بلدية الشفا الفرعية، مسلخين مخالفيْن؛ لتهاونهما في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وتمثلت المخالفات فيما تم رصده بسوء النظافة، وترك الدماء دون تنظيفها في موقع الذبح، وانبعاث الروائح؛ بخلاف عدم تطبيق المسلخين للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ضمن الجولات الرقابية خلال أيام العيد.

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