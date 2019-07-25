"الخامري" يُدشن فعاليات المناشط الدعوية الصيفية النسائية بالطائف

أكدَ مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن فعاليات المناشط الدعوية الصيفية النسائية بمحافظة الطائف، تستهدف فئة غالية.



ولفت الخامري إلى أن تلك الفعاليات تأتي في إطار البرامج والمناشط الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات من وزيرها في مختلف مناطق المملكة والمصائف خصوصًا في هذه الفترة، لتبصير الناس بأمور دينهم، وبث الوعي الفكري السليم البعيد كل البعد عن الغلو والتطرف والإرهاب.



جاء ذلك خلال تدشينه للفعاليات بجامع الملك فهد -رحمه الله -، مشيراً إلى حرص الوزارة على أن يقوم الدعاة بواجبهم، والحث على التمسك بالكتاب والسنة وهو منهج هذه الدولة المباركة ونص عليه النظام الأساسي للحكم، ورسمه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وسار عليه أبناcه من بعده.



وتُسلط "سبق" الضوء على ما تتضمنه فعاليات الملتقى من عدة مناشط، والتي تنفذ على مدى أسبوع وتنطلق من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، منها دورة علمية في تعزيز وسطية الدين الإسلامي واعتداله من خلال اثني عشر محوراً، يشارك فيها سبع داعيات من مختلف مناطق المملكة، ويستهدف (4000) امرأة، حيث تترجم محاوره مباشرة باللغة الإنجليزية، كما تترجم الفوائد العلمية بخمس لغات: عربي, إنجليزي, أردو, بشتو, إندونيسي, وتنشر عبر وسائل الإعلام، وملتقى الوسطية والاعتدال، وبرنامج "لحمة وطن"، ويتضمن خمس محاضرات نسائية في المواطنة الصالحة، وأثر طاعة الله في تحقيق الأمن العقدي والفكري والاجتماعي وما ينتج عن ذلك من الأمن والاستقرار في الأوطان، من اليوم الخامس والعشرين ويستمر لمدة خمسة أيام، ويشمل ذلك الدورة العلمية الشرعية النسائية، والتي تهدف إلى تعليم العلوم الشرعية في العقيدة والفقة، ويصاحبها مسابقة في حفظ متن منظومة وصفة الصلاة، وبرنامج "صغارنا في رياض التوحيد"، ويهدف إلى غرس قيم الدين ووسطيته واعتداله في نفوس الناشئة من العمر 4 سنوات وحتى السادسة عشر عاماً، من خلال تبسيط علم العقيدة والآداب الإسلامية بالرسم والتلوين والحفظ ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى جملة من المناشط التوعوية والفكرية والعلمية وغيرها.