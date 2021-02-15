نجاة طفل من افتراس ذئب بـ"هدار الأفلاج"

تعرض لإصابة في الأذن فيما لاذ الذئب بالفرار

تعرض طفل مساء اليوم الأحد، للاعتداء من قِبل ذئب مفترس بالهدار جنوب غرب الأفلاج.

وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، إلى انطلاق ذئب من مواطن قام بتربيته بالهدار ومحاولة افتراس طفل، ولكن عناية الله أنقذته.

وأكد أحد أقارب الطفل بتفاجأ أهالي الحي بإعتداء الذيب على الطفل مغرب اليوم الأحد ، إصابته في الأذن فيما لاذ الذئب بالفرار، داعيًا الأهالي لأخذ الحيطة والحذر منه.