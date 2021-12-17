ديربي إفريقي في نهائي "كأس العرب" بين "تونس" و"الجزائر"

تُقام مساء السبت

سيكون عشاق كرة القدم العربية على موعد مع الإثارة والمتعة حينما يتواجه منتخبا تونس والجزائر في نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 مساء غد السبت.



ستكون المباراة عبارة عن ديربي شمال إفريقي في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض، وستُقام على ملعب البيت المونديالي في مدينة الخور القطرية.



وتأهل المنتخب الجزائري وصيفًا لمجموعته، ثم تغلب على المغرب بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، ثم تخطى المنتخب القطري بعد مباراة دراماتيكية في الدور نصف النهائي.



وتأهل المنتخب التونسي عقب احتلاله صدارة مجموعته، وأقصى المنتخب العُماني في الدور ربع النهائي، ثم المنتخب المصري في نصف النهائي.