"أمانة الرياض" تطرح 68 فرصة استثمارية كمجموعة أولى خلال 2022

تتطلع فيها إلى دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية والارتقاء بالخدمات

طرحت أمانة منطقة الرياض، المجموعة الأولى من الفرص الاستثمارية لعام 2022، بإجمالي 68 فرصة تتطلع فيها إلى دور أكبر للقطاع الخاص في تنمية اقتصاديات المدينة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان الرياض وزوّارها.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل 4 فرص بالمتنزهات والحدائق؛ تتضمن تشغيل وصيانة واستثمار متنزه الملك عبدالله بالملز ومتنزه السويدي، وحديقتَي المعالم والزهور، و12 فرصة بالمراكز التجارية، و19 بورش الحجر والجرانيت، و25 بمواقف السيارات، بجانب مجموعة من الفرص الاستثمارية في الخرسانة الجاهزة والمحال التجارية والأكشاك والبوفيهات وسحب السيارات.