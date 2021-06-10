"الشغدلي": "اتحاد الغرف العربية" ناقش زيادة حجم التجارة البينية

قال جلسات اجتماعات الغرف العربية والخليجية كانت مثمرة وفعالة

أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع أحمد الشغدلي، بجهود اتحاد الغرف التجارية العربية في زيادة حجم التجارة البينية واهتمامها بفتح قنوات للتعاون والشراكة بين التجار والمستثمرين، ومتابعة استمرارية أعمال القطاع الخاص ورعاية مصالح الأعضاء ودراسة آثار الجائحة.

جاء ذلك عقب اختتام أعمال اجتماعات اتحاد الغرف العربية 131 بدبي، والتي شاركت فيها الغرفة بوفد يتقدمه رئيس الغرفة التجارية أحمد الشغدلي، وممثلها في مجلس الغرف السعودية المهندسة ريم قرنبيش، وعضو مجلس الإدارة إسراء مدني.

وأبان الشغدلي أن جلسات اجتماعات الغرف العربية والخليجية، كانت مثمرة وفعالة من حيث برنامج العمل وما تم طرحه ومناقشته.

والْتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، برؤساء وأعضاء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية بمشاركة رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان ورؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية بالمملكة؛ لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.