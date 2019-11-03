"تيلرسون" يعود إلى الواجهة: مشاحنات الجمهوريين والديمقراطيين تماثل أجواء الحرب الأهلية

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منذ إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له في مارس (آذار) 2018، عاد وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون إلى الواجهة من جديداً، محذرًا من أن المشاحنات السياسية الحالية (بين الجمهوريين والديمقراطيين) تماثل على نطاق واسع الأجواء التي سادت وقت الحرب الأهلية.



ووفقاً لما أوردته "رويترز" اليوم (الأحد)، اعتبر "تيلرسون" أنه ينبغي للجمهوريين والديمقراطيين العمل معًا من أجل صالح الولايات المتحدة، في حين تجنب الإشارة بشكل مباشر إلى التحقيق الخاص بمساءلة "ترامب" الذي يقوده الديمقراطيون.





ودعا الوزير السابق أثناء حفل لجمع تبرعات في هيوستون إلى نقاش متحضر ومدروس، معرباً عن قلقة على الولايات المتحدة.



ويركز التحقيق على محاولة "ترامب" حمل حكومة أوكرانيا على التحقيق في أنشطة منافسه الديمقراطي جو بايدن.