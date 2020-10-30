كورونا في 6 دول.. الهند تسجّل 49 ألف إصابة جديدة و18681 بألمانيا و6000 بالمكسيك

زيادة قياسية يومية في الاصابات بإسبانيا.. و114 حالة بكوريا الجنوبية و25 بالصين

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد زادت 23580 حالة، وهو رقم قياسي يومي، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و136 ألفاً و503 حالات.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 173 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35639، بحسب الوزارة.

الهند

أعلنت حكومة الهند، اليوم، تسجيل 563 حالة وفاة و48648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان صحفي، إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 121090 شخصاً، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 8088851 شخصاً وسط انتشار الجائحة.

وأشارت الوزارة الى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 7373375 شخصاً في 35 ولاية هندية.

ألمانيا

أعلنت المانيا، اليوم، تسجيل 77 حالة وفاة و18681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي، إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات، إلى 10349 حالة، وللإصابات إلى 499694 إصابة بالفيروس التاجي.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، تسجيل 5948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 912811 والوفيات إلى 90773.

وقالت الوزارة إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبّب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفاً.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أنه تم رصد 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ ما يرفع الإجمالي إلى 26385.

وشملت الإصابات الجديدة 93 إصابة محلية و21 إصابة وافدة من الخارج.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البر الرئيس سجّل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس الصيني، إلى 85940، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.