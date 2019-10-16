"العتيبي" يوضح حقيقة تكدس طالبات الكلية الجامعية بتربة

عقب شكوى الأهالي من تهالك بعض الطاولات والكراسي

أكد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي، بخصوص شكوى تكدّس الطالبات بالكلية الجامعية بتربة؛ أنه لا يوجد هناك أي تكدس، وأن مقر الطالبات الحالي يشمل مبنييْن منفصلين، يتكون كل مبنى من طابقين (أرضي وعلوي)، أحد هذين المبنيين خاص بالقاعات للتخصصات النظرية، والآخر خاص بالمعامل للتخصصات التطبيقية.

وتفصيلًا، تَلَقّت "سبق" عددًا من شكاوى أولياء الأمور بسبب تكدس يفوق أعداد الطاقة الاستيعابية التي تتحملها الفصول بالكلية الجامعية بمحافظة تربة؛ نظرًا لإغلاق مبنى كلية الآداب والتربية ونقل الطالبات إلى المبنى العلمي؛ في ظل تهالك بعض الطاولات والكراسي والسبورات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر حالة مبنى الكلية الحالي بتربة، والتي تُوَضّح سوء حالته الراهنة في عدد من الفصول التعليمية.

وردًّا على استفسار "سبق" قال المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي: إشارة إلى ما ورد في استفساركم عن تكدس الطالبات بالكلية الجامعية بتربة؛ نؤكد لكم أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وإيضاحًا للحقيقة لكم ولقرائكم الأعزاء، نورد أن مقر الطالبات الحالي يشمل مبنييْن منفصلين، يتكون كل مبنى من طابقين (أرضي وعلوي)، أحد هذين المبنييْن خاص بالقاعات للتخصصات النظرية، والآخر خاص بالمعامل للتخصصات التطبيقية.

وأضاف "العتيبي" أن إدارة الكلية، أعدت خطة مسبقة تمهيدًا لدمج المبنين، شَمِلت العمل على توسيع وزيادة وإنشاء قاعات دراسية جديدة، وفتح فصول افتراضية على نظام إدارة التعلم (بلاكبورد) للمواد العامة النظرية؛ وذلك أسوة بكثير من الجامعات، ومنها جامعة الطائف التي تطبّق هذه الفصول في العديد من التخصصات النظرية المتاحة بكلياتها بتجهيز فناء خلفي خارجي واسع، وإنشاء أكثر من بوابة لدخول وخروج منسوبات وطالبات الكلية، وكذلك إضافة مخارج طوارئ.

وأشار إلى أن آلية إعداد الجداول للطالبات، قد أخذت بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية الحالية للمبنى، وكذلك أعداد الطالبات؛ فأدرجت محاضرات صباحية وأخرى مسائية؛ بحيث يتواجد أقل من نصف العدد الإجمالي للطالبات في الفترة الواحدة.

وأردف: أنه بناءً على الإجراءات السابقة التي اتخذتها إدارة الكلية، اكتمل دمج المبنيين بنجاح ولله الحمد، وتسير العملية التعليمية بشكل طبيعي، ولم تسجل أية ملاحظات أو شكاوى عن تكدس بين الطالبات أو خلافه حتى هذه اللحظة.

واختتم "العتيبي" تصريحه بقوله نأمل أن تكون المعلومات الواردة أعلاه كافية لإيضاح الحقيقة حول ما ورد في الشكوى.