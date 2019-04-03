فيديو .. قردة تهاجم ابتدائية بنات في جدة

واقعة تسببت في فزع وهلع بين الطالبات ومعلماتهن

هاجمت مجموعة من القردة مبني المدرسة 92 الابتدائية لتعليم البنات بحي الفيصلية بجدة، مما تسبب في حالات فزع وهلع بين الطالبات ومعلماتهن.

وأبدى عدد من أولياء أمور الطالبات تخوفهم من انتشار وباء بين الطالبات؛ بسبب تلك القردة التي تسلقت أعمدة وأسقف المبنى.

وأوضح أولياء الأمور أنهم خاطبوا أمانة مدينة جدة، داعمين شكواهم بالمقاطع المصورة، لكن لم يصلهم أي ردّ حتى الآن.

وتواصلت "سبق" مع أمانة محافظة جدة ولم تردّ.