العراق.. "مفخخة" تقتل 3 في الموصل

لم تتبنَّ الهجومَ أيُّ جهة

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ مساء اليوم (الخميس)، في انفجار سيارة مفخّخة قرب مطعم في مدينة الموصل، في أول هجوم من نوعه تشهده ثاني كبرى مدن العراق منذ استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي في يوليو (تموز) 2017.

ونقلت "فرانس برس" عن شهود عيان أن التفجير استهدف مطعم "أبو ليلى" الشهير في غرب الموصل وقت العشاء، موضحين أنّ هذا المطعم يقصده خصوصاً عناصر القوات الأمنية.

من جهتها اكتفت القيادة العسكرية العراقية بالإعلان عن وقوع اعتداء إرهابي بعجلة مفخّخة في الموصل.

ولم يتّضح في الحال إذا كان القتلى مدنيين أم عسكريين، كما لم تتبنّ الهجوم حتى الآن أي جهة.