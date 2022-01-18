المجلس العالمي للتسامح يُدين الهجوم الحوثي الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات

"الجروان" يؤكد الوقوف مع الإمارات ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها

أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفّذته مليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس المجلس أحمد بن محمد الجروان، في بيان صحفي، وقوف المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة شركائه وأعضائه حول العالم، مع الإمارات ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها؛ منبهًا إلى أن هذا العمل الإرهابي يؤكد مدى خطورة جماعة الحوثي وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

ودعا رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم من أجل وضع حد للإرهاب الذي تمارسه جماعة الحوثي الإرهابية.