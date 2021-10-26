شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع"

تسبَّبت في حدوث انهيارات صخرية.. والجهات المختصة تباشر

شهد مركز الحبيل جنوب محافظة رجال ألمع عصر اليوم هطول أمطار غزيرة؛ جرت إثرها الأودية والشعاب، وأدت إلى تشكُّل شلالات مائية، استوقفت المارة والمسافرين للاستمتاع بتلك المناظر الطبيعية الخلابة على الطريق الرابط بين عسير وجازان.

وتسببت الأمطار في حدوث بعض الانهيارات الصخرية على الطريق نفسه؛ ما دفع الجهات المختصة إلى مباشرة الوضع بعدد من المعدات والآليات والقوى البشرية لإزالة تلك الانهيارات التي لم يُسجَّل معها أي حوادث -ولله الحمد-.