"المري": لا نخشى النقد ونأمل اقتراب الإعلاميين لننجح سوياً في هدفنا المشترك

خلال ورشة عمل نُظّمت بعنوان "الدفاع المدني والإعلام..نحو شراكة فاعلة"

ناقش مجموعة من قادة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية وممثلين وسائل الإعلام المحلية سُبل تطوير العلاقة بين الدفاع المدني ووسائل الإعلام ضمن ورشة عمل نُظمت في محافظة الخبر تحت عنوان (الدفاع المدني والإعلام.. نحو شراكة فاعلة) برعاية مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري.

وتفصيلاً، أوضح اللواء "المري" خلال الورشة أن الدفاع المدني بوصفه أحد الأجهزة التي تعمل على حفظ الأرواح والممتلكات -وهي من الضرورات الخمس-، لزاماً عليه أن يواكب كل جديد ويقدّم أعلى ما لديه من طاقة وكفاءة، وهو يحقق نجاحات ملموسة - بحسب وصفه- مستشهداً بشهداء رجال الدفاع المدني الذين يعكسون مدى تفاني منسوبيه.

وأضاف: لأننا في الدفاع المدني لا نخشى النقد وليس لدينا ما نخفيه جمعنا ممثلين عن وسائل الإعلام لنستمع إليهم ونرى ما الذي يحقق أداء مهماتهم بسهولة أكبر وبكفاءة أعلى وما الذي يجعلهم أقرب إلى ميدان عملنا، بحيث يسهمون معنا في نقل صورة أكثر دقة عن الواقع، ويعينوننا في نشر الوعي وإيصال رسالة الدفاع المدني، ونكون قد نجحنا وإياهم في تحقيق واحدة من أهم الغايات التي وجدنا من أجلها.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني: إن رجل الدفاع المدني يأمل دوماً أن يكون الإعلام شريكاً في نشر الوعي وإيصال رسائلنا مثلما يعمل على نقل الخبر للجمهور، ذلك أن الوعي في الوقاية من الحريق تأتي في أولوية أعمال الدفاع المدني التي تهدف إلى الوقاية قبل العلاج.

وأردف: تعلمنا من قياداتنا في الدفاع المدني أن الشفافية هي الركيزة الأولى في التعامل مع وسائل الإعلام، مؤكداً أن الدفاع المدني سباق في مجال إتاحة المعلومة. معبراً بوصفه أن النجاح يتحقق كلما زاد الالتزام بتطبيق معايير الجودة في الأداء الإعلامي والتمسك بقواعد المهنة وفي مقدمتها (الموضوعية والدقة والحياد).

وحضر الورشة ممثلون عن كافة وسائل الإعلام المحلية "المكتوبة والمرئية والمسموعة"، وقدموا أطروحات قيمة تخدم الهدف المشترك بين الدفاع المدني وبين الإعلام، مؤكدين على أهمية تفاعل المتحدث الإعلامي في جميع الأجهزة وليس فقط الدفاع المدني. مطالبين في الوقت ذاته تفهم عنصر الزمن في أداء المهمة الإعلامية، وهو ما يحتم إتاحة المعلومة في الوقت الصحيح وبالشكل الصحيح دون تأخير.

وفي نهاية اللقاء، كرّم مدير الدفاع المدني بالشرقية، المتحدث الرسمي السابق للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد متقاعد منصور بن محمد الدوسري نظير ما قدمه خلال سنوات خدمته، كما كرم اللواء المري منظم الورشة الإعلامي خالد الجناحي.