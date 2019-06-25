"القحطاني" يفتتح مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالدمام

برعاية عواد بن عيد البلوي ومشاركة 103 لاعبين

افتتح قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، العميد علي بن مرعي القحطاني، اليوم، مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة، وتقام منافساتها في جزيرة المرجان على كورنيش مدينة الدمام، حتى الخميس المقبل.

يأتي ذلك، تحت رعاية مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، وبحضور مساعد المدير العام للشؤون البحرية رئيس اللجان المنظمة بالمسابقة، اللواء حمد الجعيد.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، إن عدد المشاركين في المسابقة 103 لاعبين يمثلون أغلب مناطق حرس الحدود وأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، ويشاركون في ثلاث ألعاب: "مسابقة القوارب الشراعية الفردي والزوجي، ومسابقة قوارب التجديف والكياك وتتكون من تجديف الكياك الفردي والزوجي، والتجديف الرباعي، بالإضافة إلى مسابقة الغوص".

وأضاف أن الفرق المشاركة تلقت تدريبات مكثفة من قبل مدربين وخبراء أكفاء ساهمت في رفع المعدل اللياقي للمشاركين، لتحقيق النتائج المرجوة. ولفت إلى أنه جرى تجهيز موقع التدريب والسباق وإعداد المسارات والحواجز والعلامات البحرية للسباق، وإقامة محاضرات تدريبية، على هامش المسابقة، لعددٍ من منسوبي حرس الحدود في مجال تحكيم مسابقات الألعاب البحرية للاستفادة منهم مستقبلاً.

وتابع المتحدث الرسمي، قائلاً إن المسابقة تحظى باهتمامٍ مباشرٍ من قبل مدير عام حرس الحدود؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة في تنشيط الحركة الرياضية بين قطاعات ومناطق حرس الحدود، خاصةً في مجال الارتقاء برياضة الألعاب البحرية، وتطوير مستويات المنتخبات المشاركة بمناطق حرس الحدود، واكتشاف وتنمية المهارات البحرية لدى منسوبي حرس الحدود، إضافة إلى العمل على تكوين فريق يمثل حرس الحدود في المشاركات والمسابقات المحلية والدولية.