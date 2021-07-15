"الصحة": تسجيل 1165 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 506125 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 907 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 486918 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8035 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11172 والحالات الحرجة 1429 حالة.