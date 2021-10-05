قسم التربية البدنية بتعليم مكة يحتفل بيوم المعلم

ألعاب شعبية ومسابقة للمشي ودوري مصغر

ينظم قسم التربية البدنية بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الرياضي للمعلم؛ احتفالية باليوم العالمي للمعلم، مساء اليوم الثلاثاء، والذي يهدف إلى إبراز دور المعلمين للعملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، وتعزيز دور المعلم ومكانته في نفوس الطلاب، ‏وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال ‏وتأصيل وتعزيز ‏المبادرة الإيجابية تجاه المعلم.

وتَضَمّنت فعاليات الاحتفال الذي ينطلق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إدارة التعليم بالعزيزية، ‏مسابقات رياضية وألعابًا ‏شعبية ودوريًّا رياضيًّا مصغرًا، ‏وسباقًا للمشي.. ‏ويشترط المشاركة في الاحتفال بتطبيق "توكلنا" وحصول المشارك على جرعتين من لقاح كورونا.

وسيكون استقبال معلمي المرحلة المتوسطة والثانوية من 5:00 مساء إلى 7:00 ‏ومعلمي المرحلة الابتدائية من 7:00 إلى 9:00 مساء.