بوركينا فاسو: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 672 مصابًا

أعلنت المصالح الصحية في بوركينا فاسو، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 672 حالة إصابة.

كما شهدت البلاد حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46 وفاة منذ تسجيل أول حالة وفاة في 9 مارس الماضي.

وأشارت المصادر كذلك إلى تسجيل 545 حالة تعافٍ من الفيروس.