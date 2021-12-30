نيكي الياباني يسجل أعلى مستوى إغلاق في نهاية العام منذ فقاعة الثمانينات

مدعوم بحوافز نقدية ومالية وآمال بانتعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة

سجل المؤشر نيكي الياباني، اليوم، أعلى مستوى إغلاق في نهاية العام منذ فقاعة الثمانينات، وإن كان مني بخسائر محدودة في تعاملات ضعيفة قبل عطلة تستمر 4 أيام.

وبحسب "رويترز"، فقد المؤشر نيكي القياسي 0.40% مسجلا 28791.71 نقطة عند الإقفال مع تسجيل 12 سهما انخفاضا مقابل كل سهم مرتفع.

وهبط المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.33% مسجلا 1992.33 نقطة لكن هذا كان أيضا أفضل مستوى إغلاق في آخر السنة منذ 1989 وذلك بعدما ارتفع 10.4% هذا العام، وفق رويترز.

وخلال العام زاد "نيكي" 4.9% مدعوما بحوافز نقدية ومالية وآمال بانتعاش اقتصادي بعد الجائحة وهو ما رفع الأسهم لمستويات قياسية على مستوى العالم هذا العام.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق في "سوميتومو ميتسوي دي.إس" لإدارة الأصول: "كواليس الأسهم تبدو جيدة العام المقبل" وتوقع أن يتجاوز نيكي 30 ألف نقطة بنهاية مارس.

وأضاف: "لا يبدو أن أوميكرون سيُحدث صدمة كبيرة للأسواق ولا يبدو أن المستثمرين قلقون من إمكانية إقدام مجلس الاحتياطي على رفع الفائدة مرتين أو ثلاثا في العام القادم".

غير أن كل قطاع على المؤشر "نيكي" انخفض اليوم. وكان أكبر خاسر سهم فاست ريتيلينج التي تدير متاجر يونيكلو، بعدما تراجع 0.55%. وهبط سهم نينتندو 2.03% وسهم كيكومان لإنتاج الصلصة 2.13%.

وسجل سهم سوفت بنك جروب أكبر مكاسب من حيث النقاط،اليوم، بعدما زاد 1.46%. وكانت أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية من نصيب زد القابضة المعروفة سابقا باسم ياهو جابان التي ارتفع سهمها 3.33%.