"الصحة": تسجيل 141 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 248 خلال الـ24 ساعة الماضية

‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 359415 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 248 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 349872 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6012 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3531 والحالات الحرجة 537 حالة.