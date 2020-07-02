البرازيل: تسجيل 1038 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغت 60.632 اليوم، بعد تسجيل البلاد 1038 وفاة إضافية بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت الوزارة إحصاء 46.712 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.
وتُعد ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو الأكثرَ تضررًا؛ إذ بلغ عدد وفيات كوفيد-19 فيهما على التوالي 15.030 و10.988.فيروس كورونا الجديد
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغت 60.632 اليوم، بعد تسجيل البلاد 1038 وفاة إضافية بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت الوزارة إحصاء 46.712 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.
وتُعد ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو الأكثرَ تضررًا؛ إذ بلغ عدد وفيات كوفيد-19 فيهما على التوالي 15.030 و10.988.