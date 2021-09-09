"الصحة": تسجيل 103 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 195 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، تسجيل 103 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545727 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 195 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534834 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8604 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2289 والحالات الحرجة 565 حالة.

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09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 03:37 PM

"الصحة": تسجيل 103 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 195 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، تسجيل 103 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545727 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 195 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534834 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8604 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2289 والحالات الحرجة 565 حالة.

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