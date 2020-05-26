شاهد.. "خالد للعيون" يطلق برنامج "نشاركهم فرحة العيد"

تضمّن زيارة المرضى وتوزيع باقات الورد والهدايا للأطفال

أطلق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون برنامج "نشاركهم فرحة العيد"، ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من المبادرات لمشاركة المرضى المنومين في المستشفى والموظفين فرحة العيد وتتضمن المبادرات التي دشنها اليوم الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي برنامج الزيارات.

وقام "الراجحي" بزيارة المرضى المنوّمين ومعايدتهم والاطمئنان عليهم، وقدم خلال الزيارة التهاني وباقات الورد وكذلك الهدايا للأطفال لمنومين، متمنياً لهم الصحة والعافية، وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل.

وكان المستشفى قد طبّق خلال الزيارة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتوفير أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين وموظفي المستشفى لمكافحة فيروس كورونا.

وشمل برنامج "نشاركهم فرحة العيد" تنظيم حفل معايدة إلكترونياً للموظفين عبر تطبيق زووم، حيث تبادل الموظفون التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتضمنت برامج المبادرة مسابقة العيد لأبناء منسوبي المستشفى، إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى، وتأتي مبادرة "نشاركهم فرحة العيد" ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لدعم المرضى والمراجعين والموظفين خلال جائحة كورونا.