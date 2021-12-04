5 عادات أساسية للحفاظ على الصحة والابتعاد عن الأمراض.. واظبوا عليها

بينها الاستعاضة بالماء وسط الطعام بديلاً للمشروبات المحلاة وتناول الطعام ببطء

العناية بطعامك، كماً ونوعاً، أمرٌ مهمٌ جداً للحفاظ على صحتك والابتعاد عن الأمراض.

موقع "healthhub" الصحي يقول إن هناك 5 عادات أساسية في أثناء تناول الطعام ستساعدنا على تحقيق الأهداف الغذائية، وبالتالي التمتع بصحة جيدة، وهي على النحو التالي:

اختر الماء: من الأفضل اختيار المياه مشروباً مع وجبات الطعام عوضاً عن المشروبات المحلاة بالسكر، ولتجعل هذا الهدف قابلاً للقياس، يمكنك أن تكتب عدد المرات التي تتخذ فيها هذا القرار، ومن المفضل فعل ذلك 5 مرات في الأسبوع.

تناول الطعام ببطء: كثيرون يضعون بعض الطعام في فمهم على عجل، ويتركون المائدة سريعاً. هذا ليس جيداً، فالأمر يستغرق من عقلك 20 دقيقة حتى يرسل إشارات بأنك أصبحت في حالة شبع، لذلك تناول الطعام ببطء، وخذ وقتاً أكثر لكي تنتبه للكمية التي تأكلها، كما نقلت "سكاي نيوز عربية".

التزم بالطبق الواحد: بالنسبة إلى أولئك الذين يفضلون الحصول على طبقٍ ثانٍ بعدما انتهوا من الأول، عليهم ترك هذه العادة، لأن الالتزام بوجبة واحدة سيساعدنا على إبقاء السعرات الحرارية التي نتناولها تحت السيطرة. ومن المفضل أن يتبع الشخص نظام الالتزام بالحصة الواحدة أو الطبق الواحد مع أحجام قياسية لا تزيد من عدد السعرات الحرارية.

الخضار والفاكهة: من المفضل إدراج الخضار والفاكهة في كل وجبة نتناولها، فالدهون المشبّعة والمتحوّلة فيها قليلة، وفي الوقت نفسه غنية بالألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات.

الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والخبز الأسمر والشوفان ضرورية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ولهذه الأطعمة فوائد أخرى فهي تساعدك على التحكم في وزنك.