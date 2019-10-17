توسعة "منتزه" الطائف تزعج الأهالي.. والنتيجة: تلف مركبة وتضرر منزل

تفجيرات الصخور سببت لهم خوفًا وهلعًا.. والمعاناة مستمرة منذ 4 سنوات

تسببت شظايا تفجيرات الصخور ضمن مشروع توسعة مُخطط المُنتزه بالطائف، اليوم، في إتلاف سقف إحدى المركبات الواقفة داخل حوش منزل مجاور لذلك المشروع وتحطيم زجاج الفتحة العلوية.

كما أحدثت الشظايا أضرارًا بالمنزل ومنزل آخر قريب منه، فيما ظهرت العديد من التشققات بجدرانه الداخلية، وسط خوف وهلع من قِبل السكان الذين يضعون أيديهم على قلوبهم؛ كونهم ومنذُ أربع سنوات منذُ بداية ذلك المشروع يخافون وقوع حوادث وضحايا بسبب تلك الأعمال، ويعيشون تلك المعاناة .

وكان سُكان حي المنتزه بالطائف، قد خاطبوا محافظ الطائف رغبةً منهم في أن يتدخل لإيقاف العمل أو اتخاذ خطوات نظامية من قبل الشركة المنفذة تُبعد الضرر عنهم، فيما جاء نص خطابهم: "إننا نسكن حي المنتزه منذ أكثر من ۲۰ سنة وتبقى جزء من المخطط لم يتم تسويته، ومنذ أربع سنوات ونحن نعاني الأمرين من إزعاج المعدات من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساءً، لا نعرف الراحة".

وأضاف الأهالي في الخطاب الذي كان قد وصل محافظ الطائف، وتحتفظ "سبق" بنسخةٍ منه: "منذ حوالي سنة بدأ المقاول باستخدام المتفجرات في الجبل وتقدمنا بشكوى بهذا الشأن لمنعهم من استخدام المتفجرات؛ كون مواقع التفجير لا تبعد عن المساكن إلا أمتارًا بسيطة لا تتجاوز ۳۰ م، وقد سبب لنا هذا التفجير أضرار الشكوى السابقة إلى قسم المتفجرات، ولكن المقاول لم يهتم بها وزاد الحال سوءًا، وأصبحت أعمال التفجير بمعدل أسبوعين.

وأشاروا إلى أنه يجب منع استخدام المتفجرات بجوار المناطق السكنية؛ خوفًا من حدوث ما لا تحمد عقباه، مؤكدين أنهم في ضرر كبير، وإزعاج على مدى أربع سنوات جراء استخدام تلك المتفجرات، مناشدين اتخاذ إجراء حاسم وتشكيل لجنة للوقوف على هذا الأمر قبل حدوث الكارثة .