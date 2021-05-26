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رداً على استفسار من مغردة سألت عن إمكانية اصطحاب طفلها

وزارة الحج مجدداً: لا يُسْمح بدخول المسجد الحرام لمن أقل من 18 سنة

جددت وزارة الحج والعمرة تأكيدها على منع دخول المسجد الحرام لمن أعمارهم أقل من 18 سنة.

جاء ذلك رداً على استفسار على مغردة سألت عن إمكانية اصطحاب طفلها إلى المسجد الحرام أثناء تأديتها العمرة؛ لتجيب وزارة الحج والعمرة ممثلةً في مركز التواصل وخدمات المستفيدين قائلةً:‏‎ العمرة تتطلب حجزاً وتصريحاً، ولا يُسْمح بدخول المسجد الحرام لمن أعمارهم أقل من 18 سنة.