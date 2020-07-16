الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

بلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 47545 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، شفاء 648 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 47545. وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.