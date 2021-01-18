ضابط بـ"الحرس" يضع بصمته الجمالية على جوازات القادمين إلى السعودية

في مبادرة لرفع الوعي بأهمية الخط العربي والاعتزاز بالهوية العربية

تمكَّن الخطاط السعودي فهد بن صالح المجحدي من الوصول لجوازات القادمين إلى السعودية عبر مطارات الرياض وجدة والدمام، ووضع بصمته الثقافية والجمالية عليها إثر اختياره من قِبل وزارة الثقافة و"الجوازات السعودية" لهذا الشرف الذي يهدف إلى رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي، وترسيخ الاعتزاز بالهوية العربية.

و"المجحدي" هو أحد ضباط وزارة الحرس الوطني، وسبق أن تم تكليفه من قِبل مؤسسة مسك الخيرية لعمل معرض دولي على هامش مهرجان "مسك آرت"، كما تم تكليفه من قِبل وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، لعمل شعار وزارة الثقافة لعام الخط العربي 2020 - 2021.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات عديدة لتفعيل مبادرة عام الخط العربي، التي أطلقتها وزارة الثقافة، بدعم من برنامج جودة الحياة (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030)، وتهدف لإبراز فن الخط العربي بوصفه فنًّا قائمًا بذاته، يعكس ثراء اللغة العربية وجمالياتها الكتابية.

ويحمل الختم شعار عام الخط العربي مكتوبًا بخط الثلث غير المنقوط مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية؛ وذلك لتعريف الزائرين غير الناطقين بالعربية بهذه المبادرة.