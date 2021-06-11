"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.