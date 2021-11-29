المدينة المنورة.. ضبط بنغلاديشي سرق مبلغًا من داخل خزنة أحد المحال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة ينبع من القبض على مقيم من الجنسية البنغلاديشية، سرق مبلغًا ماليًا قدره (483,300) ريال من داخل خزنة حديدية من أحد المحال التجارية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.