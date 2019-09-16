"بدر بن فرحان" يتحدث عن "أبو الفنون" وابتعاث الفنانين: مستمرون في التمكين ونحتاج للنفَس الطويل

قال: الجميع بالوزارة يعمل على خطوط متوازية لكل المبادرات الـ27 والكيانات الـ11 والقطاعات الـ16

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية ومنذ فصلها عن الإعلام، على مأسسة المبادرات الـ27 التي أطلقناها في أواخر مارس الماضي، وقال: أسعى مع زملائي إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، مدفوعين بالدعم منقطع النظير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف الأمير بدر عملت الوزارة على استقطاب كفاءات من أبناء المملكة لإدارة تلك المبادرات، من منطلق التزامنا بأن أبناء الوطن لهم الأولوية الكاملة في فرص بناء القطاع وتطويره، فهم رهان نجاحها، وكما رأيتم يجري العمل على قدم وساق للخروج بما يليق بمكانة المملكة وثقافتها، ومستمرون في رحلة التمكين وخلق البيئات المحفزة للإبداع الثقافي.



المبادرات الـ٢٧

وتابع في حواره مع صحيفة "عكاظ" أن الجميع بالوزارة يعمل على خطوط متوازية لكل المبادرات الـ27 والكيانات الـ11 والقطاعات الـ16، التي أعلنتها الوزارة في مارس الماضي. ثمة وزارة جديدة وفريق طموح ومشاريع خلاقة، ونستلهم في طريق إنجاز تلك المبادرات الكبيرة رؤية المملكة 2030 وعرابها سمو ولي العهد في العمل على أهداف عدة في وقت واحد. نهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق أهداف رؤية وتوجهات الوزارة من أجل الوصول بالثقافة إلى كونها نمط حياة ومعززة للنمو الاقتصادي ولمكانة المملكة دولياً. صحيح أنها أهداف كبيرة، ولكن بالعمل الجاد والدؤوب سنصل إليها، بالإضافة لأن عملية تأسيس البنى التحتية للقطاع الثقافي تتطلب دراسة وهيكلة شاملتين تتناولان كافة الجوانب والتفاصيل، وتفاصيل التفاصيل، كما أن تطوير العمل الثقافي بقطاعاته المتنوعة يحتاج إلى نفس طويل وصبر حتى يتسنى لنا قطف حصاد مميز يليق بمكانة المملكة وتاريخها وثقافتها العريقة، كون العملية تبدأ بالغرس من الصغر في القطاعات الثقافية كالموسيقى والمسرح؛ لذا نركز بشكل مكثف على التعليم، التعليم ثم التعليم ثم التعليم، هو أساس أي مشروع ثقافي، والخروج بمنتج يليق، أهم بكثير من عملية الإنتاج السريع على حساب الجودة.



مشاركة المبدعين

وأضاف الأمير بدر بن عبدالله: رغم ذلك إلا أن جهود زملائي في الوزارة ظهرت على العديد من المبادرات والقطاعات، والتزمنا في الوزارة منذ اليوم الأول بمشاركة المثقفين والمبدعين ما يتم إنجازه، كونهم الشركاء الأساسيين للنجاح ورأسمال القطاع الثقافي، كما أننا نجري مناقشات مستمرة مع المتخصصين في العديد من القطاعات، ونؤمن في الوزارة بأهمية إشراك الخبرات الثقافية السعودية الغنية بالإبداع والإنتاج المعرفي.



أكاديميات الفنون

وقال: قامت وزارة الثقافة عن طريق إعلان أكاديميات الفنون في مجالي التراث (الفنون التقليدية والحرف)، والموسيقى بدراسة السوق المحلية من حيث البرامج التعليمية والتدريبية الحالية والمتوقعة حتى 2030، إضافة إلى دراسة الطلب المتوقع من فرص العمل حتى عام 2030 وفق تطلعات ومشاريع ومبادرات الرؤية واستراتيجية الوزارة. والدراسة أكدت الملاحظات التي تلقتها الوزارة من المثقفين والمهتمين من خلال اللقاءات المستمرة أو عبر وسائل التواصل المختلفة بخصوص الحاجة إلى بناء القدرات في القطاع مع التحديد الدقيق لأوجه الحاجة، إذ تصدر القائمة على سبيل المثال مجال الموسيقى لعدم وجود أكاديميات أو معاهد تقدم برامج تعليمية مرخصة وشهادات معتمدة لتعليم الموسيقى، في مقابل طلب عالٍ.



الفن السعودي

ولفت وزير الثقافة إلى أن تعليم الفنون بوصفها الحديث موجود في الجامعات السعودية والغربية، أي أن تعليم الفنون بوصفها هذا بدأ في السعودية في ستينيات القرن الميلادي الماضي من خلال معهد التربية الفنية السابق أو عن طريق الابتعاث لرواد الفن السعودي، ويوجد عدد من الجامعات السعودية لديها أقسام للتربية الفنية أو للفنون البصرية والتصميم، لكن في هذه أكاديمية الفنون ستحرص الوزارة على تطوير فنوننا وعلى سد حاجة السوق الحالية؛ لذا ستركز أولى الأكاديميات على الفنون التقليدية وعلى الهوية الوطنية السعودية كأول أكاديمية من نوعها، فنحن نملك إرثاً ثقافيًّا وفنيًّا ممتدًا لآلاف السنوات في مجالات الفنون المتنوعة والآثار التي نفخر بها والتي خرجت من المواقع العظيمة في السعودية مثل العلا والفاو وثاج، أو تلك الرسوم الصخرية في جبة وآبار حمى. تلك الآثار والفنون دليل ملموس على عمق ممارستنا للفنون.

وتابع: وستدعم الأكاديمية العمل الفني السعودي سواء أكان فنًّا محليًّا أو حرفة أو فنون أداء تقليدية تحتاج إلى محافظة أو تطوير لتكون منتجًا فنيًّا سعوديًّا قابلًا للتسويق في المنصات الدولية، كما سيقوم المعهد بإعادة إحياء تعليم الخط العربي بنمط ممنهج، وهو الفن الذي يعتبر أحد أهم الفنون في ثقافتنا وتاريخنا ومنبعه هذه الأرض الطيبة.

وزاد: سيعمل زملائي على إثراء وتعزيز مستوى وجودة الفنون التقليدية السعودية ورفع الوعي العام وتعزيز الثقافة وطنيًّا ودوليًّا بهذه الفنون المحلية من خلال توفير برامج تعليمية مميزة في مجالات ثقافية عدة متنوعة نطور ونحافظ فيها على التراث المادي وغير المادي.



الموسيقى

وحول البدء بالموسيقى والاهتمام بها، أكد الأمير بدر بن عبدالله أن الدراسات أكدت الحاجة العالية لتأهيل متخصصين لسد الحاجة في فرص العمل الحالية والمستقبلية، ولا ننسى أن الأغنية السعودية تجاوز مدى تأثيرها وانتشارها النطاق المحلي، ووصلت إلى المستمع العربي، وكذلك العالمي. وفي المملكة لدينا نماذج شقت طريقها وبرزت وأبرزت الفن السعودي الغنائي والموسيقي خلال السنوات السابقة بجهودهم، وفي أحايين كثيرة من خلال العمل في مدن خارج السعودية. لقد آن الأوان لنضع منصة بناء قدرات محلية للمواهب المبدعة في هذا المجال، سواء أكان من خلال العزف أو الغناء أو الأدوار الأخرى المكملة لقطاع الموسيقى، إضافة إلى تطوير الموروث المحلي من فنون الأداء كالألوان الفلكلورية المتنوعة والغنية في بلادنا.



منتج مشبع بالهوية

ولفت إلى أن الهدف الأساسي لوزارة الثقافة من تبنّي «أكاديميات الفنون»، هو التأكيد على رسالة الوزارة في تمكين وتشجيع القطاع الثقافي السعودي، وأهم مقوماته الاستثمار في بناء القدرات في القطاع الثقافي والفنون، نريد أن يكون المنتج الثقافي السعودي مشبعًا بالهوية ويعكس ثقافتنا، كما نريد أن نخلق فرص عمل للمبدعين في كافة مجالات الفنون للمساهمة في البناء الحضاري والثقافي للوطن.



لا سقف للتعليم

وأضاف الأمير بدر بن عبدالله أن التعليم والتدريب في مجالات الفنون لا سقف له؛ وبالتالي فإن الأكاديميات المقترحة لا تستهدف فئة عمرية بعينها، حيث ستوفر الأكاديميات تعليمًا يناسب الكثير من الفئات، بطبيعة الحال سيكون للشباب من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية النصيب الأكبر، لكن لأن تعلم الفنون يعتمد على الموهبة والهواية في بعض الأحيان، ونظرًا لتأثير تعليم الفنون في جوانب إثرائية ومهارية متعددة، سنحرص على توفير فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية قصيرة المدى لجميع الفئات العمرية.



الحل

وحول دور باقي الجهات المعنية والجامعات في تبني أكاديميات الفنون، لفت الأمير بدر بن عبدالله إلى أن هناك يقين لدى الجميع بوزارة الثقافة بأن الحل ليس بيد الوزارة وحدها، وإنما بالعمل التكاملي مع الوزارات المختلفة المعنية ببناء القدرات وتوفير فرص العمل بأشكالها المختلفة، ومنها التعليم والعمل والخدمة المدنية والتجارة والاستثمار وجهات أخرى؛ لذا فإن مسؤولية دعم بناء القدرات، وتمكين الخريجين من أداء مهماتهم عبر وظائف وفرص عمل مناسبة في القطاعات المعنية، أو من خلال تمكينهم من إنشاء مشاريع وأعمال تدعم القطاع، مشتركة.

نهج تشاركي

وتابع: منذ اليوم الأول أعلنت الوزارة أنها ستعمل بنهج تشاركي مع الجميع، وستعمل مع الوزارات لمتابعة هذا الهدف الاستراتيجي، وفي الوقت ذاته ندعو الجامعات الحكومية والخاصة للبدء في برامج نوعية تدعم القطاعات الثقافية وتسد ثغرة حاجة السوق بالمخرجات ذات الجودة العالية أو لمواءمة برامجها الحالية وتطويرها وفق تطلعات الرؤية في القطاع الثقافي، وستسعد وزارة الثقافة بالتواصل معهم وتقديم كل المساعدة لهم في حدود اختصاصاتها ومهماتها.



وأضاف الأمير بدر بن عبدالله ردًّا على الجديد الذي يمكن أن تقدمه أكاديميات الفنون بوزارة الثقافة خاصة أن التعليم في القطاع الثقافي ليس بالأمر الجديد، أن هناك تاريخًا لتعليم المجالات الثقافية والفنون في السعودية، ونحن نعلم ذلك، وهدفنا من خلال إنشاء أكاديميات الفنون التي ستعمل عليها وزارة الثقافة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة: تعليم متمايز وعالمي بالشراكة مع الخبراء المحليين والخبرات الدولية. الأكيد أن الأكاديميات ملتزمة بتعليم يحافظ على الهوية السعودية ويطور المُبْدِع والمُنْتَج الإبداعي السعودي.



الابتعاث الثقافي

وتابع، نضع الآن اللمسات الأخيرة لأهداف مبادرة الابتعاث الثفافي، وهي تركز على الابتعاث النوعي للتخصصات الثقافية، ودعم المواهب الواعدة. ولكن في الوقت نفسه بدأت الوزارة بتنفيذ مبادرة أخرى، مبادرة «إقامة الفنان» التي كانت قد أطلقتها الوزارة مع حزمة من المبادرات في مارس المنصرم، وجزء من أهداف المبادرة توفير فرص التدريب وتبادل الخبرات بين الفنانين السعوديين ونظرائهم الدوليين داخل وخارج المملكة.



نبدأ بفرنسا

وستبدأ الوزارة نشاط المبادرة بإرسال فنانتين إلى فرنسا نهاية شهر سبتمبر الجاري للبدء في دراسة الفنون المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مدرسة لوفغنوي في مدينة توركوان بفرنسا، كما تواصلت الوزارة مع عدد من أفضل البرامج التدريبية والتعليمية في العالم لاختيار ما يناسب رؤيتها وتوجهاتها، كما أن اتفاقية التعاون بين الوزارة ومدرسة لوفغنوي تقضي بإرسال فنانين من عام 2019 وحتى عام 2021 للدراسة فيها، على أن تنهي كل مجموعة دراستها في سنتين. وسيحصل كل فنان على شهادة علمية موازية للماجستير تحت اسم شهادة مدرسة لوفنغوي.



وستقوم وزارة الثقافة في سياق مبادرة «إقامة الفنان» بإرسال فنانين آخرين لمدارس عالمية أخرى للدراسة والتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها في برامج علمية تمتد لستة أسابيع، هذا فقط بدايات العمل في مبادرة «إقامة الفنان».



الفرقة الوطنية للموسيقى

وحول ملامح الفرقة الوطنية للموسيقى، أكد الأمير بدر بن عبدالله أنه منذ تأسيس الفرقة كان الهدف أن تكون مؤهلة أكاديميًّا من حيث دراسة قواعد الموسيقى النظرية والعملية تحت إشراف متخصصين؛ مما سيفتح الطريق أمام الراغبين لدراسة الموسيقى؛ ليكونوا مؤهلين أكاديميًّا وقادرين على التعامل مع المناهج العربية والعالمية.

وقال الوزير: كان لا بد من وضع المنهج الذي يتناسب مع متطلبات الفرقة، وهذا ما تم. وضع الزملاء المناهج الدراسية وفق الخطط الاستراتيجية لبناء قدرات العازفين. صحيح أن الفرقة لم تظهر إلى العلن حتى الآن، ولكن ملامحها تشكلت بعد دراسة مستفيضة، والمهم أن المبادرة ستكون الواجهة العالمية لتقديم الأعمال الموسيقية السعودية، إلى جانب تمثيل المملكة في المحافل الدولية والمهرجانات.



أبو الفنون

ولفت إلى أن المسرح «أبو الفنون»؛ لذلك فهو جزء أساسي في الخطة الاستراتيجية للوزارة، وقد كان المسرح السعودي يعمل طيلة الـ40 عامًا تقريبًا من دون بنية تحتية محترفة، ومن دون خطة وأهداف استراتيجية لتطويره والعناية به رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المسرحيون السعوديون، ولا تنسَ أن الفرقة الوطنية للمسرح مبادرة ضمن الحزمة الأولى من المبادرات الثقافية.



ولأهمية المسرح، حددت الوزارة "المسرح والفنون الأدائية" ضمن قطاعاتها الـ16 التي ستركز عليها جهودها وأنشطتها، وكل ذلك يصب في تطوير العمل والثقافة المسرحية وتقديم عروض مسرحية سعودية متطورة تليق بطموح المجتمع السعودي والمسرحيين السعوديين على السواء، وتساهم مع المبادرات الأخرى في تعزيز دور المواهب السعودية وتحقيق جودة الحياة ضمن رؤية المملكة.

ويجري العمل حاليًّا في المبادرة على إعداد التصورات والخطط التنفيذية لعملها، وتوفير الكوادر المتخصصة لها لبدء إنتاجها في 2020. ونسعى إلى أن تكون الفرقة الوطنية منطلقًا للعمل المسرحي المحترف الذي يجسد ثقافة وتاريخ وإبداع السعوديين.



الجنادرية

وقال وزير الثقافة: إن الوزارة تعهدت الآن بمهرجان التراث الوطني الجنادرية، بعد أن كان 35 عامًا في عهدة الحرس الوطني؛ لافتًا إلى أن الشكر لا يكفي الزملاء في وزارة الحرس الوطني وعلى رأسهم الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود. ووزارة الثقافة ستواصل النجاحات السابقة، وستضفي ما يليق بالمهرجان التراثي الكبير الذي ظلّ لعقودٍ من أهم المهرجانات الثقافية في المنطقة. نعي مكتسبات الجنادرية، وما تمثله في وجدان السعوديين؛ مما سيضاعف مسؤولية الوزارة في تقديم ما يليق بهذا الإرث.

وتابع: عقدت الوزارة ورشة عمل مع مسؤولين من وزارة الحرس الوطني وخبراء ومختصين؛ لمناقشة تحسينه وتطويره، كما أن العمل جارٍ على قدم وساق للاستعداد لانطلاق المهرجان.



نقلة نوعية

وحول ما إن كانت الوزارة ستقدم مفاجآت بالجنادرية على غرار الحدث الاستثنائي بشتاء طنطورة، أكد الأمير بدر بن عبدالله أن ما حدث في «شتاء طنطورة» كانت فقط البدايات، وفي «الجنادرية» نسعى إلى تقديم نقلة نوعية تليق بالحدث التراثي والثقافي الضخم. لن أقدم وعودًا، ولكن موعدنا النسخة القادمة للمهرجان، سنركز حاليًّا على إثراء تجربة الزائر من خلال المحتوى الثقافي. ووضع الزملاء في «الثقافة» خطة استراتيجية تحسينية لمدة 3 سنوات قادمة بهدف وضع «الجنادرية» على خارطة أهم الوجهات السياحية.



معرض الزياض للكتاب

ولفت إلى أن مكانة معرض الرياض الدولي للكتاب مرموقة بين المعارض العربية، إذ يحتل المرتبة الأولى عربيًّا من حيث المبيعات، ولأن طموح قيادتنا يعانق «عنان السماء»، فإن الهدف هو تعزيز مكانة المعرض دوليًّا.

وأضاف: معارض الكتب من مكونات صناعة النشر والمعلومات، وجاء الإعلان المبكر عن المعرض لضمان تحقيق أهدافه المتمثلة في أن يكون مكانًا يجمع العاملين والمهتمين والخبراء والوكلاء التجاريين بقطاع صناعة النشر والمعلومات (تقليدي/‏ رقمي) والمؤلفين والمنتجين. إضافة إلى دوره كمنصة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاع صناعة المعلومات والنشر لعرض منتجاتهم وخدماتهم.

إضافة إلى الدور التقليدي في تعزيز وتنمية العادات والمهارات القرائية للمجتمع، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني بتحفيز الأفراد على زيارة معارض الكتب للاطلاع واقتناء المصنفات الثقافية والأدبية والتعليمية، وحضور المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات الثقافية والأدبية والفنية والمبادرات المصاحبة للمعرض.

ولتغيير موعد المعرض أكثر من سبب أهمها مصادفته لمعارض دولية مصنفة ضمن أفضل 10 معارض عالميًّا كمعرض لندن وباريس.



دار النشر

وأكد الأمير بدر بن عبدالله أن دار النشر التي تعمل الوزارة على تأسيسها هي مشروع غير ربحي، وهو مشروع مسبوق محليًّا بتجارب عديدة مثل دارة الملك عبدالعزيز والعديد من الجهات الحكومية. وكل هذه التجارب لم تؤثر سلبًا على الناشر في القطاع الخاص.

كما أن استعراض المشروعات المماثلة عربيًّا يظهر أنها كانت داعمًا لقطاع الكتاب والنشر في بلدانها؛ مثل الهيئة المصرية للكتاب والمركز القومي للترجمة، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وهيئة أبوظبي للتراث والسياحة وغيرها.

ويهدف المشروع إلى دعم الأضلاع الثلاثة للقطاع: (القارئ والمؤلف والناشر). هذه الدار لن تدخل إلى السوق لتنافس، وإنما لتقودها إلى وضع أفضل مما يتوفر لأضلاعه الثلاثة اليوم.

ولفت إلى أن الدار التي ستجمع بين النشر والتوزيع، هي إحدى أدوات وزارة الثقافة لتوسيع نطاق القراءة ودعم تنوع خيارات القارئ، وتعزيز فرص المؤلف على المستويين الأدبي والمادي أيضًا، ورفع درجة انتشار إنتاج الناشرين وفق معادلة اقتصادية أفضل مما يتوفر لهم اليوم. فضلًا عن جمعها بين الخطين التقليدي والحديث في نشر الكتاب السعودي ضمن أفق دولي.



التفرغ الثقافي

وحول الهدف من إعلان مبادرة «التفرغ الثقافي»، أفاد بأن الجميع يعمل على منح المثقف والمبدع سواءً كان مستقلًا أو بالاشتراك مع غيره تفرغًا ثقافيًّا لمدة محددة، بغرض إنجاز مشروع ثقافي في أحد المجالات الثقافية التي تحددها اللائحة التنظيمية، ونستهدف من خلال هذه المبادرة دعم الحركة الثقافية والإبداعية في مجالات الآداب والفنون والدراسات الإنسانية وغيرها، إضافة إلى رعاية المبدع السعودي بمنحه الفرصة الكاملة لمواصلة الإنتاج والتميز. وتعمل الوزارة حاليًّا مع الجهات ذات العلاقة على إصدار ومواءمة الأنظمة بما يحقق مستهدفات الوزارة الرئيسية.

وقال إنه منذ عقود، تدعم الجهات الحكومية القطاع الفني بشراء أعمال فنية، ولا يوجد سجل يحفظ هذه الأعمال ويوثقها من الضياع وفقدان معلوماتها؛ إذ تشكل إرثًا ثقافيًّا. وبإنشاء سجل وطني الذي تفضل مجلس الوزراء على التوجيه بإعداده ليكون قاعدة بيانات متكاملة للأعمال الفنية، إضافة إلى كونه حافظًا وموثقًا لتلك الأعمال، سيكون منطلقًا للتعريف بها، وتسهيل الوصول إليها من قبل الدارسين والباحثين، ولولا دعم القيادة الرشيدة لكانت مهمتنا صعبة.



مهرجان البحر الاحمر السينمائي

وأكد أنه من خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي سنشهد عصرًا جديدًا للسينما السعودية الوليدة، ونهدف إلى خلق قطاع سعودي مبهر ومنافس، فلدينا مبدعون سعوديون يستطيعون المنافسة دوليًّا، وآخرها، إعلان اسم المخرجة السعودية هيفاء المنصور ضمن الأسماء المنافسة في مسابقة مهرجان فينيسيا الدولي للسينما في إيطاليا، وكذلك فوز فيلم المخرجة السعودية شهد أمين بجائزة «فيرونا» للفيلم الأكثر إبداعًا في أسبوع النقاد في المهرجان نفسه؛ مما يعد دليلًا واضحًا أن بلادنا الحبيبة تزخر بالمبدعين، فمن خلال المهرجان، ومن خلال معمل البحر الأحمر للأفلام، فإن المهرجان سيخلق فرصًا ثقافية ووظيفية واقتصادية تعود بالنفع على المملكة.

وتابع: لدينا تجارب لافتة ومدهشة في صناعة الأفلام، رغم غياب السينما عن المملكة لفترة طويلة؛ مما يثبت قدرة السعوديين على الإبداع تحت كل الظروف، كما أن التجارب السعودية وصلت إلى محافل دولية. صحيح أن عمر تجربتنا في صناعة الأفلام قصير مقارنة بالتجارب الدولية؛ إلاّ أن نتاجها مشجع، ومع الوقت ستكون على قدر أعلى من التنافسية. وأنا شخصيًّا متفائل جدًّا بما سيقدمه المبدعون السعوديون. وفي لقاءاتي مع المهتمين بصناعة الأفلام والخبراء الدوليين عادة ما أدعوهم لمشاهدة التجارب السعودية. ولكن هل سندعمهم؟ بالتأكيد وسنشجعهم وسنعمل معهم على خلق مناخات واسعة لإبداعهم.

والأمر ينطبق على دعم الفنون السعودية بأشكالها كافة لتسهيل مشاركتها في المعارض الخارجية، إذ دعمت الوزارة فنانين سعوديين في بينالي «بينالسور» للفن المعاصر، وفي الدورة 58 لمهرجان البندقية للفنون (بينالي البندقية)، وفي معرض «الذكاء الاصطناعي والحوار بين الثقافات» بمتحف «هيرميتاج» في روسيا. سنمد أيدينا لكل مبدع. وكما أكرر دائمًا الوزارة مشرعة أبوابها لشركائها ورأسمال عملها، وأعني هنا المثقفين والفنانين السعوديين.



المكتبات

وحول المكتبات وهل سيتم نقلها للوزارة، لفت الأمير بدر بن عبدالله إلى أن النظرة إلى المكتبة ليست تقليدية، نسعى إلى تحويلها لأسلوب حياة ونمط ترفيهي ومعرفي يجد الإنسان فيها متعة القراءة والمعرفة عبر الفعاليات الثقافية المتنوعة، فهي العمود الفقري للثقافة، كما أنها الذاكرة التي لا تشيخ ومخزن الثقافة. وبعد الأمر الملكي الكريم بإنشاء وزارة الثقافة تم تشكيل لجنة لدراسة أنسب جهة للإشراف على المكتبات، وتمت الاجتماعات بناء على ذلك، وبعد تدشين الوزارة لرؤيتها ضمت قطاع المكتبات وبدأت مباشرة في العمل على تطوير القطاع وتأهيله، وتم الانتهاء من رؤية وأهداف وأحجام المكتبات ومؤامتها مع مبادرة «بيوت الثقافة»، إضافة إلى التصاميم الهندسية والمتطلبات التقنية، وستكون المكتبات -بإذن الله- علامة فارقة باعتبارها من أهم مقومات نطاق عمل الوزارة، ومطلب أفراد المجتمع كونها بوابة للمعرفة ومكانًا للمتعة الثقافية.



بيوت الثقافة

وحول ملامح بيوت الثقافة، لفت إلى أنها منصة عامة تديرها وزارة الثقافة لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية ودعم المبدعين، وتأهيل الموهوبين، وتوفير خيارات ثقافية متنوعة للمجتمع، بما يحقق تطلعات الوزارة ومستهدفاتها؛ إذ تكون بيوت الثقافة مصدرًا للإثراء الثقافي لمختلف فئات المجتمع عبر تكوين مجتمع متفاعل مع النشاط الثقافي متذوق للآداب والفنون.

ونهدف من خلال هذه البيوت لخلق بيئة قادرة على تقديم الأنشطة المتنوعة، ودعم المبدعين وتشجيعهم عمليًّا على المنافسة والابتكار، ورعاية الموهوبين ووضع الخطط والبرامج لتأهيلهم وتنمية إمكاناتهم، وتحفيز الأفراد والكيانات على الاستثمار في القطاع الثقافي، ونهدف أيضًا إلى الوصول إلى أن يكون هناك بيت للثقافة في كل محافظة من محافظات بلادنا.



الأندية الأدبية

وأضاف الأمير بدر بن عبدالله أن من أهم أهدف الوزارة، تطوير القطاع الثقافي، وأحد أهم هذه الأهداف هو إعادة هيكلة الأندية الأدبية إضافة للجمعية السعودية للثقافة والفنون، كما تؤمن الوزارة بدور مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع غير الربحي، في دفع عجلة التنمية الثقافية، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية والمتخصصة؛ لذلك تعمل الوزارة على دراسة وضع هذه المؤسسات والتحفيز على تأسيس جمعيات ثقافية متخصصة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



وستعمل الوزارة على تكوين جمعيات مركزية متخصصة في القطاعات الـ16 التي ترعاها الوزارة، إضافة إلى تشجيع المثقفين والمبدعين في كافة المناطق على تكوين جمعيات متخصصة؛ بحسب اهتماماتهم وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بمرسوم ملكي والذي ترعاه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، وهذا سيحقق شمولية وزيادة في الإنتاج الثقافي التطوعي وزيادة عدد مؤسسات المجتمع المدني، ونرى أن هذا النظام يستطيع أن يستوعب هذه الأنشطة ويكون بديلًا للأنظمة المعمول بها في الأندية الأدبية وجمعية الثقافة والفنون وبقية الجمعيات؛ بل إن الجمعيات الجديدة ستكون استمرارًا لها، وستتبنى ما حققته من منجزات طوال السنوات الماضية، كما أنه سيساعد على إحياء الجمعيات التي صدرت لها تراخيص ولم تتمكن من العمل بشكل فاعل حتى الآن.



الوزير والمثقفين

وحول لقاءاته بالمثقفين أكد الأمير بدر بن عبدالله، أنهم رأسمال وزارة الثقافة، وهم وقود نجاحاتها، وحرصت الوزارة على معرفة احتياجات القطاع من المثقفين أنفسهم، عبر لقاءات دورية شبه منتظمة، وتأخذ الطابع العملي. وأكدت على الزملاء أن تكون هذه الأسماء متنوعة ومتجددة، في كل لقاء حتى أستطيع أن أتناقش مع المثقفين وجهًا لوجه؛ لمعرفة احتياجاتهم. وهذه اللقاءات -كما قلت سابقًا- مستمرة ودورية بكل تأكيد، فعملنا يحتاج دائمًا إلى المواءمة مع المبدعين؛ كي نحقق رؤية 2030، فأنا مؤمن بالعمل التشاركي، لإنجاز الأهداف المنوطة بالقطاع الثقافي. والجميع محل ترحيب في إثراء رحلتنا الثقافية وتأسيس بنيتها التحتية، وستتكرر هذه اللقاءات مثلما ذكرت سالفًا بشكل دوري وبأسماء متجددة، حتى نصل إلى أكبر قدر ممكن من البحث والنقاش. كما أؤكد مجددًا أن أبواب الوزارة مشرعة للمثقفين والمبدعين، والاستماع إليهم وتدوين ملاحظاتهم وخلق بيئة محفزة لإبداعهم من صميم عمل الوزارة.



الطهي والأزياء

وردًّا على تحفظ البعض من المثقفين على إدراج الطهي والأزياء ضمن قطاعات الوزارة، قال الوزير: إن تعريف الثقافة واسع جدًا، فهناك من يحصره في نطاقات معرفية لا تتجاوز اللغة وإنتاجها، وهناك من يشرع أبوابه إلى أوسع مدى كالتقاليد والممارسات والسلوكيات. وفي الوزارة جعلنا التعريف العالمي المتفق عليه في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) منطلقًا وأساسًا لبناء هذا القطاع، فنحنُ مملكة زاخرة بالثقافة، سواءً المادية منها أو غير المادية؛ لذلك كانت الأزياء والطهي قطاعات ثقافية مهمة شاركت في صياغة المنتج الثقافي السعودي المتنوع والثري، فعند زيارتك لبلدٍ ما تسأل عادة عن اللباس التقليدي والمأكولات الشعبية حتى يتسنى لك إضافة تصور إضافي عن ثقافته. فرؤية الوزارة أن تحقق الهدف المنشود بالتعريف بثقافتنا العريقة من خلال القطاعات الـ 16، وماضون إلى تحقيقها في ظل دعم قيادتنا واهتمامها الكبير بالثقافة.



جدة التاريخية

وحول رؤية الوزارة لجدة التاريخية بعد تولي الوزارة دفة قيادة تطويرها، قال إنه في رمضان الماضي تَكفّل سمو ولي العهد بترميم 56 مبنى تاريخيًّا آيلًا للسقوط، وهذا كرم ودعم منقطع النظير منه، كما أنه قد تكفل أيضًا بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في حي الشمسية القريب من حي المربع بالرياض على نفقته الخاصة، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1354 للهجرة، وهو القصر الذي بناه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- للأمير سعود بن عبدالعزيز بن فيصل الكبير، وأخته الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل آل سعود.

وتابع: صدقني أن القطاع الثقافي والتراثي في المملكة يعيش أزهى عصوره، في ظل دعم لا محدود من القيادة الرشيدة. ويمكنني القول إن القطاع الثقافي على موعد مع مستقبل أكثر ازدهارًا بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. وعندما يكون تعزيز ودعم الثقافة ضمن أولويات رأس الهرم في المملكة، فنحن نجني ثمار العطاء.

وأكمل: بالعودة إلى جدة التاريخية فإنها إرث ثقافي يجب المحافظة عليه، وتطويره، والعناية به، كما أنها أحد المواقع السعودية المدرجة في قائمة التراث العالمي، فهي جوهرة في جبين البحر الأحمر تزهو بالمعالم التاريخية والثقافية، بعضها يعود إلى 1400 عام مضت بالحجر المنقبي والطين البحري والأخشاب، ونهدف بالعمل مع زملائي في جدة التاريخية إلى تحويلها إلى وجهة ثقافية وسياحية مهمة، وكانت أولى الخطوات هي احتضان دار كريستيز للمزادات؛ إذ يعد مزادًا خيريًّا، فقد بيعت الأعمال الفنية كافة بمبلغ يصل إلى 4.8 مليون ريال سعودي. فوجود هذا المزاد في منطقة تاريخية، يعطي زخمًا وأهمية للمنطقة كونها ذات طابع خاص ومتفرد في العمارة، وهو ما يجعل الصورة الثقافية متكاملة، والقادم أجمل إن شاء الله.



فعاليات عالمية

وعن جدوى احتضان الوزارة لفعاليات عدة بالتعاون مع مؤسسات ثقافية دولية، مثل أوبرا لاسكالا، ودار كريستيز للمزادات. ومدى استمراريتها؛ لفت الوزير إلى أن الهدف هو تعزيز مكانة المملكة العالمية، كونها أرض الحضارات والثقافات، فالمملكة مشرعة أبوابها للعالم، وستمد جسورها الثقافية إلى الشعوب الصديقة. قدرنا أننا من بلد عظيم ومهم وإستراتيجي، لم نكن يومًا حضارة هامشية، بل يمتد تاريخنا إلى أعماق الحضارة البشرية. نؤمن بالمسؤولية التاريخية والحضارية على عاتق السعوديين؛ لذا نسعى في الوزارة إلى أن نساهم في إيصال الثقافية السعودية إلى مكانة تليق ببلادنا العظيمة والكبيرة. نراهن على طبيعة الإنسان السعودي المنفتح على الثقافات الأخرى في مد الجسور مع الآخرين.

وحول تواجده شخصيًّا كأول وزير عربي في أكثر من منصة شعبية للتواصل الاجتماعي في الصين؛ أكد الأمير بدر بن عبدالله أن الصين بلد حضارة، وصناعة، واقتصاد ومستقبل، وتدشين حسابي هو نافذة للتعريف بالمملكة، أرض الكنوز الثقافية والأثرية، وأحاول أن أساهم بشكل شخصي في إيصال رسالتنا الثقافة في المملكة من خلال بناء جسور تواصل مع الصين. ومن واجبنا الاستفادة من كل النوافذ الممكنة لبناء الجسور الثقافية بين المملكة وشعوب الدول الصديقة.



الأفكار المتطرفة

وردًّا على دور الوزارة في محاربة الأفكار المتطرفة، أكد أن سمو ولي العهد أعلن الحرب على التطرف والأفكار المتطرفة، وأجزم أن المملكة تكسب هذه الحرب. لقد جففت السعودية منابع التطرف في رحلتها الدائمة لمجابهة الإرهاب وخطاب الكراهية، وفي وزارة الثقافة نؤكد أن مكافحتنا للتطرف عمل حضاري وثقافي بامتياز لتهيئة المناخات الطبيعية لأجيالنا وثقافتنا. لم نعرف في المملكة التطرف ولا الإرهاب إلا بعد بروز حركات «مستغلي الإسلام لأهداف سياسية»، والبداية كما قالها سمو الأمير محمد بن سلمان من ثورة الخميني في إيران عام 1979. عازمون للعودة إلى ما كنا عليه، وهنا اقتبس من حديث ولي العهد: «سنعود إلى الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع الأديان».

وتابع: صحيح أن القطاع الثقافي تأذى من نيران التطرف لأعوام طويلة، ولكن في نهاية المطاف استمر في الإنتاج الإبداعي، ولم يتوقف عند تلك المحطات، ونجح السعوديون في هزيمة التطرف والأفكار الظلامية، سنمضي في رحلتنا الحضارية التي تؤمن بالانفتاح على العالم مع الاعتزاز بماضينا وتراثنا.

وأكمل: لسنا مستعدين -كما قال سمو ولي العهد- أن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. ويبدو أن الأفكار المتطرفة وصلت إلى مرحلة اليأس والانتحار في المملكة؛ لذا فهي تحاول تشويه الإنجاز والإصلاحات السعودية. لن نسمح في وزارة الثقافة بأن تعطل تلك الأفكار تقدمنا لتحقيق الأهداف وتطلعات القيادة.

وفي نهاية الحوار، قدم الأمير بدر بن عبدالله شكره شكري واعتزازه وفخره بالمثقفين والفنانين والمبدعين في المملكة على دعمهم وثقتهم ومشاركتهم الأفكار والاقتراحات. في نهاية المطاف هدفنا واحد وسنصل إليه بتكاتف الجهود.