السفارة السعودية بأمريكا تُمدد إغلاقها يومًا وتهيب بالمواطنين الابتعاد عن التظاهرات

طالبت المواطنين باتباع تعليمات السلطات المحلية والاتصال حالة الطوارئ

قالت السفارة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية: إنه إلحاقًا بما أعلنته، تود التنويه للمواطنين بأن إغلاق السفارة سيستمر ليوم الخميس ٧ يناير، وتهيب بالمواطنين الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، واتباع تعليمات السلطات المحلية، والاتصال على أرقام الطوارئ في الحالات الطارئة.

وكانت السفارة قد أهابت بالمواطنين الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات المزمعة في العاصمة واشنطن، واتباع تعليمات السلطات المحلية؛ علمًا بأن السفارة ستكون مغلقة يومي ٥ و٦ يناير، ويستأنف العمل يوم الخميس ٧ يناير ٢٠٢١، وفي حالة الطوارئ يُرجى الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة.