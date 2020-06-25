الرياض بالمرتبة الخامسة.. 1,209 إصابة بكورونا في 5 مدن سعودية

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1,209 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 5 مدن.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الخامسة، بـ241 حالة و333 حالة في الدمام ، و331 في مكة المكرّمة والقطيف 304 حالات والهفوف 304.
333 حالة في الدمام و331 بمكة المكرّمة والقطيف 304 والهفوف 304
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1,209 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 5 مدن.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الخامسة، بـ241 حالة و333 حالة في الدمام ، و331 في مكة المكرّمة والقطيف 304 حالات والهفوف 304.