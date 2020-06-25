الرياض بالمرتبة الخامسة.. 1,209 إصابة بكورونا في 5 مدن سعودية

333 حالة في الدمام و331 بمكة المكرّمة والقطيف 304 والهفوف 304

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1,209 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 5 مدن.



وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الخامسة، بـ241 حالة و333 حالة في الدمام ، و331 في مكة المكرّمة والقطيف 304 حالات والهفوف 304.