الرياض بالمرتبة الخامسة.. 1,209 إصابة بكورونا في 5 مدن سعودية

333 حالة في الدمام  و331 بمكة المكرّمة والقطيف 304 والهفوف 304

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1,209 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 5 مدن.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الخامسة، بـ241 حالة و333 حالة في الدمام ، و331 في مكة المكرّمة والقطيف 304 حالات والهفوف 304.

فيروس كورونا الجديد

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25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 04:26 PM

333 حالة في الدمام  و331 بمكة المكرّمة والقطيف 304 والهفوف 304

الرياض بالمرتبة الخامسة.. 1,209 إصابة بكورونا في 5 مدن سعودية

محمد المواسي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1,209 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 5 مدن.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الخامسة، بـ241 حالة و333 حالة في الدمام ، و331 في مكة المكرّمة والقطيف 304 حالات والهفوف 304.

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فيروس كورونا الجديد

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