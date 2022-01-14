اليمن.. ألوية العمالقة تستهدف مواقع الميليشيات شمال مدينة حريب في مأرب

مجلس الأمن الدولي يطالب الحوثيين إطلاق سراح السفينة "روابي" وطاقمها

أكدت مصادر إعلامية، أن ألوية العمالقة استهدفت مواقع الميليشيات شمال مدينة حريب في مأرب.
من ناحية أخرى، شجب مجلس الأمن الدولي احتجاز الحوثيين للسفينة الإماراتية، وطالب الحوثيين بإطلاق سراح السفينة "روابي" وطاقمها، وشدد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة، وجدد شجبه للهجمات على السفن قرب اليمن.

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14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 02:16 PM

مجلس الأمن الدولي يطالب الحوثيين إطلاق سراح السفينة "روابي" وطاقمها

اليمن.. ألوية العمالقة تستهدف مواقع الميليشيات شمال مدينة حريب في مأرب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت مصادر إعلامية، أن ألوية العمالقة استهدفت مواقع الميليشيات شمال مدينة حريب في مأرب.
من ناحية أخرى، شجب مجلس الأمن الدولي احتجاز الحوثيين للسفينة الإماراتية، وطالب الحوثيين بإطلاق سراح السفينة "روابي" وطاقمها، وشدد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة، وجدد شجبه للهجمات على السفن قرب اليمن.

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