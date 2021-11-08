السفارة الأمريكية بالرياض تحذّر من "احتيال المواعيد" وهذا الرابط هو المعتمد لدينا

انتشرت في الفترة الأخيرة

ردت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية، على ما يتم تداوله بأن أطرافاً ثالثة يمكنها تأمين مقابلات مبكرة للحصول على تأشيرات السفر، وفق "سي إن إن".

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "نحن على علم بالشائعات التي تدعي فيها أطراف ثالثة بأنها تستطيع مساعدة طالبي التأشيرات في الحصول على مواعيد مبكرة لمقابلات التأشيرة، وهذا ليس صحيحاً".

وأوضحت السفارة بتغريدتها قائلة: "تتم جدولة المواعيد فقط من خلال https://ustraveldocs.com/sa/ ولا يوجد أي طرف ثالث لديه أي قدرة على التأثير على توقيت مواعيد المقابلات".

وأضافت: "ولتجنب الاحتيال وإساءة الاستخدام يرجى التأكد من جدولة المواعيد من خلال موقعنا على الإنترنت.