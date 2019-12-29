جوائز "جلوب سوكر": "الهلال" أفضل ناد "عربي" و"حمد الله" أفضل لاعب

توج نادي الهلال بجائزة أفضل ناد عربي في حفل "جلوب سوكر" للأفضل في عام 2019، في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية وسط حضور جمع من كبار الشخصيات الرياضية في العالم.

وجاء تتويج الهلال بالجائزة بعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا 2019 ومشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية وتحقيقه المركز الرابع.

وبخصوص أفضل لاعب عربي فاز بالجائزة محترف نادي النصر وهداف العالم، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.





وساهم حمد الله في تتويج النصر بلقب الدوري الموسم الماضي كما أنه يسير مع الفريق في الوقت الحالي في صدارة مسابقة الدوري وساعده في التأهل للدور ربع النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.