الإمارات: 3.962 إصابة و7 وفيات بـ"كورونا"

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 297.014 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 826 وفاة.
وأشارت إلى شفاء 2.975 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 269.999 حالة.
الإمارات فيروس كورونا الجديد
إجمالي حالات الشفاء يرتفع إلى 269.999
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 297.014 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 826 وفاة.
وأشارت إلى شفاء 2.975 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 269.999 حالة.