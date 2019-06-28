خطباء المملكة: ترويج المخدرات ضرب من الإرهاب

أكدوا أنها آفة تقود إلى "الظلمات والدمار والشتات"

أكد خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أن خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع "مستطير"؛ مشيرين إلى أنها آفة فتاكة، وعالم للظلمات والدمار والشتات للمجتمعات.

جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقوْها اليوم بجوامع المملكة، واستهلوها بالتأكيد على أن الشريعة الغراء قد حفظت للإنسان كرامته، وحثت على كل ما يحفظها، كما حذّرت من المسالك التي تُحطمها؛ ومنها إدمان المخدرات والمسكرات؛ هذه الآفة الخطيرة التي تؤدي لتعطل عقل الإنسان، وتجعله رهينة لها، وتدفعه إلى برمجة قيمه الأخلاقية وإلى الحضيض.

وشدد الخطباء على حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الضرورات الخمس، وهي أن يحفظ الإنسان نفسه ودينه وماله وعقله وعرضه؛ مجمعين على أن المخدرات سبب رئيسي في القضاء على العقل والإخلال بهذه الضرورات الخمس.

وبيّن الخطباء أن ترويج المخدرات وبيعها ضربٌ من ضروب الإرهاب الخطير للقضاء على مستقبل الأمة المتمثل في شبابها الذي بهم تُعقد آمالها وتُبنى أمجادها.

ودعوا إلى الالتفاف حول ولاة الأمر، والتعاون مع جميع الأجهزة المعنية في الدولة؛ للوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة هذه الهجمة الشرسة من الأعداء والمتربصين وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يريدون السوء لهذه البلاد المباركة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجّه الخطباء كافة بتخصيص خطبة الجمعة اليوم للحديث عن خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع.