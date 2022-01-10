هل تنتزعان فتيل الأزمة؟.. بدء المحادثات الأميركية الروسية حول أوكرانيا

تُعقد في مقر بعثة واشنطن بجنيف

انطلقت محادثات أميركية-روسية حساسة جدًا في جنيف، اليوم (الاثنين)، على خلفية مخاوف غربية من احتمال حصول غزو روسي لأوكرانيا، فيما تطالب موسكو بتخفيف نفوذ الدول الغربية عند حدودها.

وبين الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الاجتماع بدأ عند الساعة 08,55 بالتوقيت المحلي (الساعة 07,55 ت غ) في مقر البعثة الأميركية في المدينة السويسرية بين نائبي وزيري خارجية البلدين، الأميركية ويندي شيرمان والروسي سيرغي ريابكوف، وفقاً لـ"فرانس 24".

وصل الوفد الروسي بعيد الساعة 08,30 في موكب سيارات بعد الوفد الأميركي وسط حراسة أمنية مشددة.

ويقع مقر بعثة الولايات المتحدة في جنيف على بعد أمتار من البعثة الروسية على مقربة من مقر الأمم المتحدة.

وهذه هي المرة الثالثة التي تلتقي فيها "شيرمان" و"ريابكوف" في جنيف منذ لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن في يونيو الماضي على ضفة بحيرة ليمان.

ويطلق هذا اللقاء الثالث أسبوعاً من الحركة الدبلوماسية المكثفة في محاولة خصوصا لنزع فتيل أزمة متفجرة تتمحور على أوكرانيا.