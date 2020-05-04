الصيام عبادة للنفس وصحة للجسم.. الفوائد والتأثيرات تعرف عليها

دراسات: كمية الطاقة التي يحتاج إليها الصائم أقل منها في الأيام العادية

للصوم تأثير على الصائم من الناحية الجسمانية، إضافة إلى الناحيتين الدينية والاجتماعية، ومن الضروري تعرف على أهم هذه التأثيرات، خاصةً وأن بعض الدول تشهد صياماً يصل إلى 20 ساعة يومياً خلال شهر رمضان؛ والسؤال: هل يمكن أن يكون ذلك جيداً على الصحة؟ وفيما يلي ما يحدث للجسم أثناء الصيام لمدة 30 يوماً.

فخلال ساعات الصوم يشعر الصائم بالجوع، وهو إحساس بنقص في الطاقة التي يحتاج إليها الجسم لكي يتمكن من مواصلة نشاطه اليومي كالمعتاد.

ويتعرض الجسم خلال فترة الصيام إلى تفاعلات كيمياوية، لذا من المهم أن نعرف أن لكل شخص طاقة أساسية ملائمة له، وبدونها لا يستطيع العيش وهي كمية الطاقة الحرارية الأساسية التي يحتاج إليها جسم الإنسان في حالة الراحة أي بدون بذل أي جهد جسماني، ويستطيع من خلالها المحافظة على التفاعلات الكيماوية في الجسم لتتم عملية التوازن في الطاقة التي يتم تزويدها للدماغ الأعصاب، الكليتين وبقية أعضاء الجسم.

ويستطيع جسم الإنسان التأقلم واتباع مسار كيميائي معين لضمان استمرار قدرته على الأداء، بدون الطعام لفترة زمنية معينة وخلال شهر رمضان الكريم يمتنع الصائم عن تناول الطعام والشراب يومياً، ما بين 13 و18 ساعة خلال اليوم لمدة شهر كامل، وبشكل عام صوم رمضان مفيد وصحي وآمن للأشخاص الذين يتمتعون بوضع صحي سليم ولا تأثير سلبي له على القلب والرئتين، الكبد، الكليتين والعينين.

وقد أثبت الكثير من الأبحاث أن كمية الطاقة الحرارية الأساسية التي يحتاج إليها جسم الإنسان في حالة الراحة تنخفض بـ1% كل يوم خلال الصوم حتى تصل إلى 75% من قيمتها العادية، أي أن كمية الطاقة التي يحتاج إليها الشخص خلال الصوم هي أقل من تلك التي يحتاج إليها في الأيام العادية.

بشكل عام ينخفض الوزن نتيجة للصوم واتباع النصائح والإرشادات الغذائية السليمة لفترة الصوم؛ أما في حالة المبالغة في تناول الأطعمة الغنية بالدهنيات والسكريات فيزداد الوزن ويختل النظام الغذائي من أثر الصيام وحرمان الجسم الغذاء ثم يفاجأ بالكميات الضخمة للطعام مختلفة الفوائد، وربما تكون لها أضرار أكثر من فائدتها.

ولانخفاض الوزن تأثير إيجابي على توازن ضغط الدم، السكري، الكبد الدهني وغيرها من الأمراض؛ خلال ساعات الصوم، ينخفض مستوى السكر في الدم مما يؤدي إلى انخفاض مستوى هرمون الأنسولين، بالتالي إفراز هرمون الجلوكاجون (Glucagon) الذي يقسم الكلوجين (سكر متوفر في الكبد) من أجل تحويله إلى الطاقة بدلاً من الجلوكوز (سكر من الطعام)؛ والأيام الأولى من الصيام ينخفض مستوى الكولسترول في الدم، لكنه سرعان ما يعود مع الوقت إلى مستواه ما قبل الصوم.

أما بالنسبة للدهنيات وتأثير الصوم عليها فهذا يتعلق بنوع الأطعمة التي يتناولها الصائم خلال الشهر الكريم فعند استهلاك الأطعمة الغنية بالدهنيات والسكريات تزداد نسبتها بشكل ملحوظ وللصوم فوائد كثيرة، لكن أيضاً مخاطر لذلك ينصح باتباع نصائح غذائية ملائمة واستشارة الطبيب في حالة الإرهاق والتعب الشديد أو ظهور أية أعراض أخرى تثير الشك.

إذاً بعد أن فهمنا الآلية من وراء التغييرات التي تحدث في الجسم خلال الصوم، يجب أن نستوعب أثر الصيام على أجسامنا؛ ومنها أن الجسم يحتاج للطاقة دائماً؛ كي يتمكّن من تشغيل كل أعضاء وأجهزة الجسم، بالتالي عند تناول الطعام، فإن عمليات ووظائف هذه الأجهزة تمشي تماماً كما يفترض كما في حال الصيام من الطبيعي أن يقل عمل ونشاط الجهاز الهضمي بشكل كبير وملحوظ، إذ ينخفض مستوى إفراز المواد الحامضة وتقل حركة المعدة والأمعاء كثيراً كما يتأثر القلب وعمله بحالة الجسم.

وبالنسبة للكلى، والتي تعمل على ضبط مستوى الماء الذي تنقص كميته خلال الصيام، تحاول ضبط عملية التبول في هذه الساعات بحيث يحاول التأكد بألا تزيد كمية البول الخارجة من الجسم على كمية الماء الموجودة فيه.